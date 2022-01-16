«الأرصاد»: أمطار القاهرة متوسطة.. وانخفاض الحرارة لأقل من 8 درجات

تصدرت أمطار القاهرة، محركات البحث، إذ تشير آخر صور التقطتها الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل، ليسود طقس شديد البرودة ليلاً بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغري دون 8 درجات على القاهرة، وتصل إلى 0 على مرتفعات كاترين؛ ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح خاصة على السواحل الشمالية وسيناء.

أمطار القاهرة اليوم

وتشير تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص قائمة للأمطارعلى الأنحاء الشمالية كافة، متفاوتة الشدة من الساحل حتى شمال الصعيد؛ كما تقل فترات سطوع الشمس خلال النهار بسبب الغيوم، كما نوهت الهيئة خلال البيان الصادرعنها بشأن حالة طقس الأحد إلى أمطار القاهرة، المتوقع سقوطها على العاصمة، حيث رصدت نماذج التبؤ بالطقس والأمطار أن القاهرة تتعرض لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، متوقع حدوثها بنسبة 50% تقريبا، كما تتعرض بعض أجزاء السواحل الشرقية، مدن القناه، وشمال الوجه البحري، إلى أمطار متوسطة.

درجة الحرارة على القاهرة اليوم

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

ونوهت الهيئة إلى ضرورة توخى الحذر واتخاذ التدابير الاحتياطية للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، إذ يسود اليوم طقس بارد نهاراً، شديد البرودة على الأنحاء كافة خلال ساعات الليل، ويصل حد الصقيع على سيناء.