العثور على جثة شاب بمياه النيل في منشأة القناطر

عثر بعض المواطنين على جثة شاب مجهول الهوية طافية بنهر النيل في منشأة القناطر محافظة الجيزة، وأوضح شقيقه أن المجني عليه كان مريض نفسي ويتلقى العلاج، وتوجه للمستشفى المتواجد فيها جثمان شقيقه وتعرف على الجثة.

حالة نفسية سيئة

وقال شقيق المجني عليه، في محضر الشرطة، إن شقيقه خرج من المنزل قبل وقوع الحادث بعدة ساعات، وبعد ذلك اكتشف تداول صورة جثته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأنه لا يتوقع وجود أي شبهة جنائية، نظرا لمرور شقيقه بحالة نفسية سيئة.

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بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عدد من الأهالي، يفيد بوجود جثة لشخص طافية فوق مياه نهر النيل، وبالانتقال لمكان الواقعة، تم انتشال الجثة المجني عليه وكان يرتدي ملابسه كاملة وجسمه خالي من أي إصابات ظاهرية، ما يؤكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

التحريات

بينت التحريات، التي أجراها رجال المباحث، أن المتوفى كان يعاني من مرض نفسي، ويتلقى العلاج منذ فترة، ما دفعه لإنهاء حياته، فتم تحرير المحضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتسليم جثمان المجني عليه لذويه عقب الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة، والتصريح بدفنه.