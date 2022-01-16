استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والإسماعيلي على برج العرب

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والإسماعيلي، المقرر لها الثانية والنصف ظهر غدٍ الاثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية غرفة عمليات؛ لمتابعة أجواء المباراة، لتأمين الجماهير وممرات اللاعبين والحكام.

ويعانى موسيماني من غيابات عدة ضربت صفوف الأهلي بسبب غياب اللاعبين للمشاركة مع منتخب بلادهم في كأس الأمم الإفريقية وهم التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج، ومحمد الشناوي، أيمن أشرف، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، فضلا عن إصابات كورونا التى ضربت صفوف المارد الأحمر بالفترة الأخيرة منهم بدر بانون.