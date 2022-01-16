«نتفليكس»: رسوم الاشتراك في مصر لن تتغير

يترقب مشتركو خدمة البث «نتفليكس» في الشرق الأوسط ومصر، رفع قيمة الاشتراك للمشتركين، على غرار رفع الرسوم في كندا والولايات المتحدة دولارين، إذ ذكرت شركة نتفليكس، الجمعة الماضية، إنها رفعت سعر اشتراكها الشهري بمقدار دولار واحد إلى دولارين شهريًا في الولايات المتحدة، اعتمادًا على الخطة، للمساعدة في دفع تكاليف البرامج الجديدة للمنافسة في البث المزدحم.

وقال وكلاء الشركة في مصر، خلال تصريحات خاصة، إنه لم يرد إليهم أي شيء بشأن خطط الأسعار الحالية، في إشارة إلى بقاء الأسعار دون تغيير.

الخطة القياسية للشركة

وقالت الشركة، إن الخطة القياسية، التي تسمح بتدفقين متزامنين (اشتراكين)، تكلف الآن 15.49 دولارًا شهريًا، بزيادة من 13.99 دولارًا، في الولايات المتحدة، كما ارتفعت الأسعار في كندا، إذ قفزت الخطة القياسية إلى 16.49 دولارًا كنديًا من 14.99 دولارًا كنديًا.

وصعدت أسهم Netflix ما يقرب من 3% إلى 533.84 دولارًا في بورصة ناسداك بعد أن نشرت نبأ ارتفاع الأسعار، وأغلقت على ارتفاع 1.3% عند 525.69 دولار، ودخلت الزيادات، وهي الأولى في تلك الأسواق منذ أكتوبر 2020، حيز التنفيذ على الفور للعملاء الجدد.

موعد الإعلان عن الأسعار الجديدة

ويرى الأعضاء الحاليون الأسعار الجديدة في الأسابيع المقبلة عندما يتلقون فواتيرهم الشهرية، قال متحدث باسم الشركة: «نحن نتفهم أن لدى الأشخاص خيارات ترفيهية أكثر من أي وقت مضى، ونحن ملتزمون بتقديم تجربة أفضل لأعضائنا».

وأضاف المتحدث: «نقوم بتحديث أسعارنا حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه عالية الجودة، وكالعادة نقدم مجموعة من الخطط حتى يتمكن الأعضاء من اختيار السعر المناسب لميزانيتهم».

جذب المشاهدين إلى الترفيه عبر الإنترنت

وتواجه أكبر خدمة بث في العالم أكبر منافسة على الإطلاق من الشركات التي تتطلع إلى جذب المشاهدين إلى الترفيه عبر الإنترنت، مثل شركة والت ديزني (DIS.N) ، وورنر ميديا وأمازون وأبولو من بين المنافسين الذين يضخون المليارات في البرمجة الجديدة.

وسبق أن أعلنت شركة نتفليكس أنها ستنفق 17 مليار دولار على البرمجة في عام 2021، ولم تكشف الشركة عن إنفاقها لعام 2022.

وتعد الولايات المتحدة وكندا هي أكبر منطقة لمشتركي نتفليكس بحوالي 74 مليون عميل متدفق اعتبارًا من سبتمبر 2021، واستحوذت المنطقة على ما يقرب من 44% من عائدات الشركة في الربع الثالث من عام 2021، أو حوالي 3.3 مليار دولار.