سيناريوهات إزالة الحي السادس والسابع بمدينة نصر: 3 خيارات أمام الأهالي

كشفت مصادر بمحافظة القاهرة، استمرار تباحث حي غرب مدينة نصر، مع أهالي وسكان الحي السادس والسابع بمدينة نصر، وذلك لتعويض أصحاب «البلوكات» بالحي السادس والسابع بمدينة نصر للوصول لصيغة نهائية تمهيدًا لبدء مرحلة التطوير المقررة، التي تتضمن إزالة نحو 3 آلاف و500 وحدة سكنية بهذه المنطقة

وأشارت المصادر لـ«الوطن»، إلى أنَّ لكل المواطنين بمنطقة الحي السادس الحق في إبداء رغباتهم وفق الخيارات المتاحة، وهي في صالحهم وتعد جيدة جدا، حيث يهدف قرار إزالة الحي السادس بمدينة نصر وتطويره، إلى فتح طرق ومحاور جديدة لحل أزمة التكدسات المرورية.

إزالة 3 آلاف و500 وحدة سكنية.. وتعويض أصحاب البلوكات

وأشارت المصادر إلى أنه بالنسبة لخطط التطوير فتشمل إزالة جميع عقارات الحي التى مضي 70 عامًا على بنائها، ما يشكل خطورة على السكان، واستبدالها بأبراج سكنية جديدة على غرار «مثلث ماسبيرو»، بحي بولاق أبوالعلا، التي يجرى تنفيذها خلال الفترة الحالية.

أما بالنسبة لتعويض أهالي الحي السادس والسابع بمدينة نصر، أوضحت المصادر، أنَّه من يرغب في التعويض سيحصل على قيمة بأسعار السوق، ومن يريد العودة إلى منطقة الحي السادس بعد تطويرها سيتمّ إبرام تعاقد معه قبل الإخلاء والاتفاق على دفع قيمة إيجارية له طوال فترة إقامته خارج المنطقة، والخيار الثالث الحصول على وحدة سكنية مجهزة، ومن حق سكان المنطقة المراد إعادة تخطيطها بالحي السادس والسابع، اختيار أي بديل يتناسب مع ظروفه، وسيتمّ الموافقة عليه.

فتح طرق ومحاور جديدة لحل أزمة التكدسات المرورية

ووفقًا للمصادر، فقد تلقى حي غرب مدينة نصر، نحو 46 طلبًا برغبات سكان منطقة الحي السادس بمدينة نصر، تنوعت ما بين الحصول على تعويض والعودة للمنطقة بعد إعادة تطويرها، كما أشارت إلى أن التعويضات سيتم صرفها على الحساب البنكي لكل حالة

ونوهت المصادر بمحافظة القاهرة، إلى أنَّ المساحات تختلف من شارع لآخر ومن محل لآخر، لذا جار الدراسة لتحديد التعويضات المالية للراغبين في الرحيل.