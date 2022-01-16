تطبيق الإجراءات الاحترازية في امتحانات «تجارة بنها» بالعبور

تفقد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الثالثة بكلية التجارة «شعبة اللغة الإنجليزية»، بمقر الجامعة بالعبور.

رئيس جامعة بنها يطمئن على الطلاب

واطمئن رئيس جامعة بنها، خلال جولته التي رافقه خلالها الدكتور حازم عليوة، القائم بعمل المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية على حسن سير الامتحانات، كما أجري حوارات ودية مع الطلاب داخل اللجان لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

وأشاد «سوسة»، خلال جولته بتحقيق الانضباط، والانتظام أثناء سير الامتحانات بمقر الجامعة بالعبور، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وشملت الجولة تفقد رئيس الجامعة قاعات الامتحانات والمدرجات، واطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب.

كما حرص رئيس الجامعة خلال الجولة على الاستماع إلى آراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات، مشيدا خلال جولته بتجهيزات الكلية للامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات للعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

واكد الدكتور جمال سوسة، انتظام كافة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف كليات الجامعة مع اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى اعمال الإمتحانات، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى اعمال الامتحانات.