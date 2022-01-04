رئيس جامعة بنها: حريصون على تقديم الدعم لتوفير «دم آمن» للمرضى

استقبل الدكتور جمال سوسه، رئيس جامعة بنها، الدكتورة نانسي عبد الحي مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمحافظتي القليوبية والشرقية، بحضور الدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا معتز عيسى أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال رئيس جامعة بنها، خلال اللقاء، إن الجامعة حريصة على تقديم كل سبل الدعم والمساعدة لتوفير دم كافي وآمن وفعال في مساعدة المرضى داخل محافظة القليوبية وذلك من خلال التعاون مع مركز خدمات نقل الدم القومي بالقليوبية، حيث جرى تنظيم عدة حملات للتبرع بالدم داخل كليات الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول بالتنسيق مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والإدارة العامه لرعاية الشباب.

مبادرات لتوفير الدم بكليات جامعة بنها

من جانبها، وجهت الدكتورة نانسي عبد الحي، الشكر لرئيس الجامعة وكافة المشاركين في الحملة من الجامعة سواء قيادات أو عاملين أو طلاب على تعاونهم و مبادرتهم من أجل المساهمة في إنقاذ أرواح المرضى.

وأشارت «عبد الحي» إلى أن أطباء فريق الحملة قاموا بإجراء استبيان لجميع الطلاب المتبرعين للاطمئنان على صحتهم وقياس الضغط، بالإضافة إلى قيام فريق التمريض بالحملة بعمل بعض التحاليل قبل التبرع للطلاب المتبرعين، وتسليم كل طالب ظرف مغلق فيه نتيجة التحاليل الخاصة به بعد أسبوع واحد من التحليل.

وخلال اللقاء قامت الدكتورة نانسي بتقديم درع المركز لرئيس الجامعة تقديرا له ولجهود الجامعة في الحرص على توفير دم كافي وآمن وفعال.

رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية التمريض

في سياق أخر، أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها جولة تفقدية مفاجئة بكلية التمريض، رافقته خلالها الدكتورة هناء عبد الجواد القائم بعمل عميد الكلية.

وقال الدكتور جمال سوسه، إن الجولة تأتي في إطار متابعة سير الامتحانات الشفوية لطلاب الفرقة الرابعة بالكلية مع اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان سير العملية الامتحانية في سهولة ويسر.