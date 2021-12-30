رئيس جامعة بنها: إنشاء وحدات في الكليات لاكتشاف ورعاية الموهوبين

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود عراقي، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقي، أمين عام المجلس، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

تعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين

ووجه رئيس جامعة بنها بتعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين ودعمهم وإنشاء وحدة داخل رعاية الشباب على مستوى كليات الجامعة لاكتشاف الموهوبين، بالإضافة إلى تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي لمواجهة الشائعات والتحديات التي تواجه الوطن.

وأكد الدكتور جمال سوسة خلال الجلسة، على أهمية ربط الجامعة بالصناعة ودعم البحوث التطبيقية التي تخدم المجتمع المحلي والمشروعات القومية التنموية في كافة المجالات.

جامعة بنها تستعد لامتحانات التيرم الأول

من ناحية أخرى، استعرض المجلس آخر الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول، والتي من المقرر أن تبدأ الأسبوع الأول من شهر يناير، من خلال العمل على تجهيز اللجان والقاعات، وتوفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة على متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات بصفة مستمرة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

مجلس جامعة بنها يكرم عميدة كلية التمريض

في سياق متصل، كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة، الدكتورة هويدا صادق، عميدة كلية التمريض، وذلك تقديرًا لجهودها المتميزة وما بذلته من جهد وعطاء طوال فترة عمادتها للكلية خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، الذي عقد برئاسة «سوسة»، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود مغربي عراقي، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقي، أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس والأمناء المساعدين.

وقدم رئيس جامعة بنها وأعضاء مجلس الجامعة خلال الجلسة، الشكر للدكتورة هويدا صادق، على ما قدمته للجامعة وكلية التمريض خلال فترة توليها عمادة الكلية لفترتين متتاليتين، حيث قادت الكلية بنجاح واقتدار خلال فترة توليها العمادة، فضلا عن تجديد الاعتماد الأكاديمي للكلية.

يذكر أن كلية التمريض جامعة بنها قد حصلت على الاعتماد الأكاديمي عام 2014، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتم تجديد اعتمادها في شهر أكتوبر الماضي بعد أن استوفت كافة المعايير الأكاديمية التي ترتبط بالقدرة المؤسسية والفعالية التعليمية وفق تقارير المراجعين والخبراء.