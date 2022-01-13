رئيس جامعة بنها: انتظام سير الامتحانات بالكليات المختلفة

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة، وجو نفسي مناسب للطلاب، لأداء الامتحانات، مؤكدًا على انتظام كافة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، بمختلف كليات الجامعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، والمشاركين فى أعمال الامتحانات.

وفي سياق متصل، واصل الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولاتهما التفقدية، لمتابعة سير الامتحانات فى كليات الجامعة.

متابعة امتحانات الدراسات العليا

وأجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، جولة تفقدية لمتابعة امتحانات الدراسات العليا بكليات العلوم، والتمريض، والزراعة، حيث اطمأن نائب رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور لطفى أبو سالم، عميد كلية العلوم، والدكتورة هناء عبد الجواد، القائم بعمل عميد كلية التمريض، والدكتور محمود الزعبلاوي، القائم بعمل عميد كلية الزراعة، والوكلاء، على اللجان، وحسن سير الامتحانات، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وبتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.

متابعة الامتحانات بالكليات

كما أجرى الدكتور تامر سمير، جولة تفقدية، لمتابعة سير الامتحانات بكليتي الهندسة بشبرا، والزراعة بمشتهر، يرافقه الدكتور أيمن الشهابي، عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور محمود الزعبلاوي، القائم بعمل عميد كلية الزراعة والوكلاء، واطمأن نائب رئيس الجامعة، على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب، لأداء الامتحانات، وأجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، مشيدا خلال جولته بتجهيزات الكليتين للامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات للعمل على راحة الطلاب، لأداء امتحاناتهم.