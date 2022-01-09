جامعة بنها: انتظام سير الامتحانات بالكليات وتوفير سبل الراحة للطلاب

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي انطلقت فى الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية، التي قام بها رئيس جامعة بنها لتفقد سير الامتحانات بكليات التربية، والحقوق، بالإضافة إلى تفقد امتحانات كلية التمريض والمعهد الفنى للتمريض بمركز الاختبارات الإلكترونية المركزية.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتورة إيمان عبدالحق، عميد كلية التربية، والدكتور رضا عبد الحليم، عميد كلية الحقوق، والدكتورة هناء عبدالجواد، القائم بأعمال عميد كلية التمريض، والدكتورة ألفت مسعد، مديرة المعهد الفني للتمريض، والدكتور محمد عبدالفتاح، مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفى السيد، نائب مدير المركز، ورفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدراية، ووكلاء الكليات.

الجامعة حريصة على متابعة الامتحانات

وأكد الدكتور جمال سوسة أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات.

رئيس الجامعة يطمئن على سير الامتحانات

واطمأن رئيس جامعة بنها خلال الجولة، على اللجان وحسن سير الامتحانات، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وبتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب، لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

وأشاد الدكتور جمال سوسة، خلال جولته، بتجهيزات الكليات للامتحانات، وكذلك تواجد قيادات الكليات والأساتذة فى قاعات الامتحانات، لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب، والرد على استفساراتهم.