حظك اليوم برج الثور الأحد 16-01-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الثور من الأبراج الترابية، يتمتع أصحابه بالحفاظ على العلاقات وتوطيدها، والعمل على إرضاء الآخرين طول الوقت، وينتمي مواليد الفترة من 21 أبريل حتى 20 مايو لبرج الثور، ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم الأحد لأصحاب البرج، فعلى المستوى المالي تقع الشمس في منزل الحظ.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تنصح عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، مواليد برج الثور، بأن القمر بمنزل العلاقات يمنحهم يقظة ذهنية واليوم قوته في بلاغته وتفرده.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي فتقول عالمة الفلك، إن الشمس في منزل الحظ تلقي الضوء على حقائق تتعلق بعلاقة عاطفية أو علاقة صداقة وتضع القواعد للتعامل على أسس سليمة.

مشاهير برج الثور

ومن أشهر مواليد برج الثور، الفنانة منة عرفة، الفنانة بدرية طلبة، الفنانة ساندي، الفنان وائل نور، الفنان هشام ماجد، والمصارع العالمي جون سينا.