انتخابات المهندسين: 773 مرشحا حتى الآن.. و19 فبراير آخر موعد لسداد الاشتراك

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 عن ترشح 773 مهندس ومهندسة علي كافة المراكز النقابية التي تتم عليها الإنتخابات هذا العام، وذلك منذ فتح باب الترشح الأربعاء الماضي 12 يناير والذي من المقرر أن يستمر حتى الأربعاء 26 يناير الجاري، كما طالبت اللجنة أعضاء الجمعية العمومية بضرورة سداد الإشتراكات عن عام 2020 حتى يتسنى لهم المشاركة سواء بالترشح أو التصويت.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وأصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 برئاسة المهندس هاني محمود، بيانا اليوم إلى أعضاء الجمعية العمومية قالت فيه إن الأيام الأربعة الأولي من تلقي طلبات المهندسين المرشحين أظهرت رقي التنافس بين الجميع، كما شهدت أيضا إقبالا ملحوظا وصل حتي الآن إجمالي عدد المرشحين 773 مهندس ومهندسة علي كافة المراكز النقابية التي تتم عليها الإنتخابات هذا العام.

سداد اشتراكات المهندسين

وتابعت لجنة الإشراف على انتخابات نقابة المهندسين 2022 في بيانها: نؤكد أهمية سرعة سداد الإشتراكات السنوية المتأخرة للمهندسين الذين لم يسددوا قبل العام المالي 2020 وذلك لإستحقاق المشاركة و الإنتخاب طبقا لأحكام المادة 13 من قانون النقابة والتي تنص «تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد إنعقاد الإنتخابات».

وشددت اللجنة على ضرورة أن يراعى سداد كافة هذة المتأخرات قبل السبت الموافق 19 فبراير 2022 وذلك لتمكين اللجنة التنفيذية للإنتخابات من طباعة و إعداد كشوف قاعدة بيانات المهندسين وتسليمها للجان الإنتخابية بالنقابات الفرعية قبل إجراء الانتخابات.

واختتمت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 بياناها بالآتي: «جارى الانتهاء من مراجعة ونشر اللينك الخاص بالإستعلام عن المقر الانتخابي وذلك تيسيرا علي المهندسين في سهر معرفة حالة سداد و اللجان الإنتخابية التابع لها كل عضو و رقم مسلسل المهندس في كشوف الناخبين الخاصة بالإنتخابات لنقابة المهندسين المصرية لعام 2022».