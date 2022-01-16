أحمد زاهر يكشف تفاصيل «صحفي الحوادث» في «سوشيال»: وجبة دسمة للجمهور

أعلن الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قرب عرض مسلسله الجديد «سوشيال»، كما نشر صورة له من كواليس الشخصية التي يقدمها في المسلسل الجديد.

أحمد زاهر صحفي حوادث

وكشف أحمد زاهر لـ«الوطن»، عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها، وهي «صحفي حوادث»، موضحا أنّ اعتمد في تحضيره للشخصية على ما رآه في أصدقائه الصحفيين الذين تعامل معهم بحكم عمله.

وأوضح زاهر، أنّ أكثر ما جذبه للشخصية أنّها مركبة: «أميل إلى هذا النوع من الأعمال الفنية، لأنها تعطي مساحة كبيرة للفنان للعمل عليها وتناولها بزوايا مختلفة»، مضيفا أنّ العمل يتحدث عن السوشيال ميديا سواء الإيجابي منها أو السلبي، وهو كان راغبا بشدة في تقديم عمل فني يتناول هذه القضية.

وينتمى مسلسل «سوشيال» إلى نوعية مسلسلات الـ10 حلقات، وعن هذا الأمر قال زاهر إنّه يحب هذا النوع من الأعمال ولا يجد مشكلة إطلاقا في تقديمه: «العمل يقدم وجبة دسمة للجمهور من خلال الموضوع الذي يقدم».

تفاصيل مسلسل سوشيال

ومسلسل سوشيال بطولة أحمد زاهر، جيهان خليل، عابد عناني، إسلام حافظ، تامر فرج، ميرنا نور الدين، أحمد فؤاد سليم، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وكان الفنان أحمد زاهر، قدّم مؤخرا حكاية «كدبة كبيرة»، ضمن حكايات مسلسل «ورا كل باب»، وشاركته البطولة هنادي مهنا، وعدد آخر من الفنانين.