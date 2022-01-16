بحث إجراءات استكمال بيانات بطاقات التموين في اجتماع موسع اليوم

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن هناك اجتماعًا موسعًا سيشهده الديوان العام لمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية، الكائن في شارع القصر العيني، مساء اليوم الأحد الموافق 16 يناير، حول النقاش على ما سيتم إعلانه بشأن استكمال بيانات بطاقات التموين وهو الإجراء المقرر اتخاذه من قبل وزارة التموين من أجل ضبط منظومة التموين لوصول الدعم لمستحقيه فقط.

كيفية استكمال بيانات بطاقات التموين؟

وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إجراء استكمال بيانات بطاقات التموين سيتم إقراره من قبل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لمعرفة ما سيتم تطبيقه على المواطنين المقيدين على قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني والحاملين للبطاقات التموينية.

وأشارت المصادر، إلى أن إجراء استكمال وتحديث البيانات للبطاقات التموينية، سيكون إجباريًا على أي مواطن يمتلك بطاقة تموين ويصرف الدعم شهريًا، موضحة أن هناك إجراء عقوبي على من سيرفض أو يمتنع عن هذا الإجراء سواء من خلال مكاتب التموين أو من خلال المنصات الرقمية للخدمات التموينية، التي تشمل بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

عقوبة الامتناع عن تحديث بيانات البطاقات التموينية

وكشفت المصادر، أن الدكتور علي المصيلحي أقر عقوبة على الممتنع أو الرفض لتحديث بيانات بطاقته وتقديم جميع البيانات الخاصة به وبأسرته للوزارة، وهي حذف البطاقة التموينية من قاعدة بيانات المنظومة وحذف المستحق أيضا، مع عدم إصدار البطاقة مرة أخرى إلا من خلال استكمال بياناتها.

فيما أوقفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ فترة خدمات تموينية عدة لحين ضبط منظومة الدعم التمويني، وتشمل الخدمات التموينية الموقوفة التالي:

1- إصدار بطاقة تموين جديدة.

2- إضافة الأبناء غير المقيدين للتموين.

3- إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز.

4- إضافة الزوجة غير المقيدة للتموين.

5 - إرجاء البت في طلبات بدل الفاقد والتالف للبطاقة لمدة 6 أسابيع لحين الانتهاء من ضبط المنظومة.