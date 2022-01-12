التموين: تعطل خدمتي الفصل وضم الأفراد لحين الانتهاء من ضبط المنظومة

كشف مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية عن التوقف المؤقت لعدة خدمات تموينية، سواء عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر أو من خلال مكاتب التموين بالمحافظات، وذلك لحين انتهاء الوزارة من ضبط منظومة وقاعدة بيانات الدعم التمويني، موضحا أن ذلك يأتي ضمن مراحل استكمال بيانات بطاقات التموين وضبط المنظومة من أجل وصول الدعم لمستحقيه.

توقف مؤقت لخدمات تموينية جديدة.. ما هي؟

ونوه المصدر، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن الخدمات الجديدة التي توقفت بشكل مؤقت هي خدمتي «الفصل الاجتماعي» و «ضم أفراد أسرتي»، لينضما إلى باقي الخدمات التموينية التي توقفت مؤقتا أيضا مثل خدمة «إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين».

خدمات التموين المتوقفة لحين ضبط منظومة الدعم

فيما أصبح عدد الخدمات التموينية المتوقفة سواء إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية أو من خلال المكاتب عدد خدمة تموينية، وهي كالتالي:

1- إصدار بطاقة تموين جديدة.

2- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

3- إضافة تموين لمستحق خبز.

4- إضافة الزوجة المحرومة للتموين.

5- إصدار بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين.

6- الفصل الاجتماعي.

7- ضم أفراد أسرتي.

وفي السياق ذاته، لا تزال هناك عدة خدمات تموينية متاحة عبر المنصات الرقمية، وتشمل هذه الخدمات: «الاستعلام عن رصيد بطاقة التموين، تفعيل بطاقة التموين، استلام الرقم السري لبطاقة التموين، معرفة عدد أفراد بطاقة التموين».

استكمال بيانات بطاقات التموين

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا، على ضبط منظومة دعم التموين لمعرفة الأفراد المستحقين للدعم وغير المستحقين له، وذلك من خلال إجراء تبحث الوزارة تحديد آلياته وخطواته وهو إجراء استكمال بيانات بطاقات التموين، كأحد السبل التي ستمكن الوزارة من وصول الدعم لمستحقيه.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن اتخاذ الوزارة عدة خطوات من أجل ضبط منظومة الدعم، وذلك من خلال استكمال بيانات بطاقة التموين، والتي سيتقدم المواطن من خلال هذه الخطوة ببيانات كل ممتلكاته وأبنائه ودخله الشهري للوزارة.