التعليم العالي: نشر 23 دراسة سريرية لأدوية أثرت على «كورونا»

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، على أن الدراسات البحثية العلمية، تتم بصورة جيدة بمختلف المراكز البحثية دون رصد أي مشكلات، لافتًا إلى أن جميع القطاعات بمختلف الكليات منذ بداية الجائحة، قامت بنشر أكثر من 1500 بحث علمي بمختلف المجالات، في كبرى الدوريات العلمية، والتي ساهمت في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، وإيجاد الحلول المتخصصة لعدد من المشكلات.

التعليم العالي: 1500 بحث علمي نشرت منذ بداية «كورونا»

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسات التي تمت، تنوعت ما بين الدراسات السريرية والدراسات العلمية والدراسات البحثية والإحصائيات والدراسات المتعلقة بتأثير الأزمة على المناحي الاقتصادية والاجتماعية، منوهةً إلى أن هناك ما يقرب من 23 دراسة سريرية تمت على عدد من الأدوية التي أثرت على فيروس كورونا، مؤكدة أن جميع الدراسات تمت بالموافقة من الجهات المعنية.

23 دراسة علمية سريرية

وعن أبرز الدراسات التي جرى نشرها بإحدى المجلات العلمية الدولية، عن فيروس كورونا منذ بداية الجائحة عام 2020، قالت المصادر إنها عبارة عن:

- استخدام هيدروكسي كلوروكين في علاج COVID-19

- بخاخ الأنف بالكورتيكوستيرويد لاستعادة حاسة الشم لدى مرضى COVID-19

- هل تعزز مكملات الزنك الفعالية السريرية لهيدروكسي كلوروكوين

- اضطرابات الشم كتظاهر بين المرضى المصريين المصابين بـ COVID-19: الدور المحتمل للزنك

- فعالية فافيبيرافير في علاج COVID-19

- دراسة سريرية لتقييم فعالية الإيفرمكتين في علاج COVID-19

- التقييمات السريرية والكيميائية الحيوية والجزيئية لرذاذ الأنف الإيفرمكتين اللاصق النانوي المعلق، في تقليل أعراض الجهاز التنفسي العلوي لمرض COVID-19 الخفيف.

ومن ناحية آخرى، حذرت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، المواطنين، من عدم الالتزام بتطبيق الإجراءت الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مع ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.