 الأعلى للجامعات: انتهاء الامتحانات مطلع فبراير ومنع دخول غير المطعمين

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، أنّ المجلس الأعلي للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدّد علي ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس فيما يتعلق بامتحانات الفصل الدراسي الأول، خاصة موعد انتهائها المقرر مطلع فبراير المقبل، قبل بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، مؤكدين انتظام الامتحانات مطلع شهر يناير المقبل في كليات الجامعة مع التشديد علي تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

منع دخول غير المطعمين ضد كورونا امتحانات التيرم الأول

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مجلس الجامعة شدّد على جميع الكليات الإلتزام بقرارات الأعلى للجامعات فيما يتعلق بمواعيد بدء الامتحانات ونهايتها، والالتزام بالمواعيد الخاصة بنهاية الفصل الدراسي الأول وموعد إجازة الفصل الدراسي الأول، مؤكدا جرى التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، و التأكيد علي قرارات الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء فيما يتعلق بمنع غير المطعمين من دخول الامتحانات.

موعد التقدم للجامعات الخاصة متوقف على اجتماع المجلس

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر، التشديد على الالتزام بقرارات الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بمواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول وموعد الانتهاء، منوها إلى عدم تحديد موعد فتح باب التسجيل للقبول بالجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني حتى الآن، وأن التتقديم متوقف على قرارات اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة.