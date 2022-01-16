رئيس «قصور الثقافة»: نعمل على اكتشاف المواهب.. وإنشاء 6 مسارح متنقلة

قال هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، إن الدولة حريصة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، على الاهتمام بالثقافة.

وأضاف: «هناك توجيهات من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في ضوء اهتمامات الدولة بتطوير البنية التحتية لتكون على مستوى استقبال العروض الفنية».

رفع ميزانية الهيئة العامة لقصور الثقافة

وأشار إلى ارتفاع الميزانية المخصصة للهيئة لتصل إلى 400 مليون جنيه مقابل 66 مليون جنيه في سنوات سابقة، مبينا أنه في ضوء الخطة والمخصصات المالية تم البدء في فتح قصور ثقافة جديدة مع تطوير قصور قائمة بالفعل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد والتي ترأسها وكيل اللجنة محمد سعد الدابي، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة في مواجهة الإرهاب الفكري.

وشدد هشام عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة، على اهتمام الوزارة بتطوير البنية البشرية.

وقال: «نعمل على الأرض في ضوء برنامج الحكومة، على رفع الوعي والانتماء والمواطنة والولاء للوطن» لافتا إلى المشروعات الثقافية المختلفة التي تبدأ من العاصمة وتطوف نحو المحافظات، ومنها «ابدأ حلمك».

6 مسارح متنقلة

وأشار إلى اهتمام الثقافة حاليا بالتوجه لكل المحافظات، حيث تم عمل 6 مسارح متنقلة، ونتكاتف لزيادتها، فضلا عن العمل على تدريب الشباب واكتشاف المواهب.

وأكد هشام عطوة أن العمل على دمج أهالينا بالمحافظات الحدودية من خلال العروض المختلفة، مشيرا إلى قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتحويل كتاب محمد نجيب الذي يحكي عن قصص شهداء الوطن في معركتنا ضد الإرهاب في سيناء والعريش، لعمل فني إيمانا من الوزارة بدور المسرح في المواجهة.

وقال إن هناك حالة من التعاون بين كل القطاعات داخل وزارة الثقافة تحت لواء وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، موضحا: «نتعامل في ضوء قطاع واحد، ما يميز الثقافة حاليا إننا بنقعد على ترابيزة واحدة ونتكلم، ونعمل في ضوء برنامج عمل الحكومة».