«الأرصاد» تحذر المواطنين من كتلة هوائية أوروبية وأمطار: «البسوا ثقيل»

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ انخفاضات درجة الحرارة غدًا، قد تكون أقل من أمس واليوم بنحو درجة أو 2 درجة في فترات النهار والليل؛ لكن الطقس سيكون باردًا نهارًا وشديد البرودة ليلًا.

وطالب المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة حتى نهاية الأسبوع إذ يعتبر هذا الشهر هو الأقل حرارة بين أشهر السنة، مؤكدًا أن الموجة الباردة الحالية ستستمر حتى نهاية الأسبوع على الأقل.

انخفاض درجات الحرارة

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» على قناة «DMC»، أنّ انخفاض درجات الحرارة في القاهرة يصل إلى 8 درجات في الساعات المتأخرة من الليل، مشيرًا إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء وكميات الأمطار تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية كافة.

تفاصيل التقلبات الجوية

وتابع مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ هذه الفترة تشهد تقلبات جوية كثيرة وكتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا وشرق أوروبا، لافتًا إلى أن هذه الكتلة الهوائية تمر بالبحر المتوسط وعندما تصل إلى مصر فإنها ستسبب وصول درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، و19 درجة مئوية على جنوب مصر، مؤكدًا أنّ نشاط الرياح يزيد الإحساس بانخفاض درجة الحرارة دون وجود فرص للأتربة.