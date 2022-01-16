أستاذ فيروسات: فاعلية دواء كورونا الروسي تبدأ في الجسم بعد نصف ساعة

أكد الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والفيروسات بروسيا، أنّ الدواء الجديد الخاص بعلاج فيروس كورونا يجرى الحصول عليه عن طريق الاستنشاق، إذ انتهت أول 3 مراحل من التجارب السريرية، وكانت على الحيوانات والفئران والأرانب، والرابعة الأخيرة كانت على الأشخاص من 13 سنة إلى 65 سنة.

وأضاف «الأفندي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن الدواء فعال جدًا لأن المريض يحصل عليه عن طريق الاستنشاق، وتبدأ فاعليته في الجسم بعد نصف ساعة من الحصول على الدواء.

يمنع تكاثر الفيروسات في الخلية

وتابع أستاذ علم الأحياء الدقيقة والفيروسات بروسيا، أنّ الدواء بيولوجي 100% ويمنع تكاثر الفيروس في الخلية، إذ تنهش الخلية الفيروس، وبعد يومين أو 3 أيام يتحسن المريض، وتكون كل خلاياه سليمة.

سيكون جاهزا للتداول خلال أسبوعين أو 3 أسابيع

وأكد محمود الأفندي، أن هذا الدواء يتم الحصول عليه بعد ظهور أعراض الفيروس، وسيكون جاهزا للتداول خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، مشددًا على أن التجارب السريرية كلها انتهت ونتائجها كانت آمنة تماما، ولا مانع من استخدامه عدا الحوامل والمرضعات بسبب وجود بعض الأعراض الجانبية.

سر عدم الاعتراف الدولي بالأدوية الروسية

وحول عدم اعتراف بعض الدول باللقاح الروسي، وإمكانية عدم الاعتراف بهذا الدواء أيضًا، أكد أن هذا الأمر يرجع لأسباب سياسية في المقام الأول واقتصادية في المقام الثاني، مؤكدًا أن ظهور متحورات كورونا يعبر عن إخفاق المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية، إذ أن أمريكا تسيطر على منظمة الصحة العالمية اقتصاديا وتمنعها من الاعتراف بأي لقاح، وفي شهر مارس سيعترفون باللقاح الروسي: «يطلبون أوراقا من المعاهد الروسية لا معنى لها، رغم وجود كل المقالات العلمية أمامهم».