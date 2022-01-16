مدبولي: نستهدف تقليل نسبة الدين الخارجي خلال السنوات الثلاث المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اقتصاد أي دولة في البدايات ينمو عن طريق مصادر تمويل متعددة، جزء منها بواسطة الاستدانة سواء داخلية أو خارجية، لتقوية الاقتصاد ويصبح قادرا على رد المبالغ التي جرى استدانتها، مضيفا «نستهدف تقليل نسبة الدين خلال السنوات الثلاث المقبلة».

رئيس الوزراء: أكبر اقتصاديات العالم مستدينة

وأضاف مدبولي، خلال حواره في برنامج «بلا قيود»، الذي يُعرض على قناة «بي بي سي»، أن «كل النمور الأسيوية بدأت بهذا الشكل، خلينا نتكلم بمنتهى الأمانة، أكبر اقتصاديات في العالم النهاردة، هي أكبر اقتصاديات مستدينة، لو نبص للدول العملاقة والعظمى، أنا بتكلم هنا عن بعض الدول زي الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى، هنلاقي حجم الدين اللي فيها كبير».

مدبولي: نحن في الحدود الآمنة

وأوضح رئيس الوزراء، أن ما يهمه ليس رقم الدين كرقم، لكن يهمه نسبة هذا الرقم من الاقتصاد، ومن الناتج المحلي، «النهاردة بالنسبة للدين الخارجي، احنا ما زلنا في الحدود الآمنة، 32% من الناتج المحلي الإجمالي وأقل، حتى هذه الأرقام إحنا مستهدفين في الـ3 سنوات المقبلة تقليلها، بالرغم من التحديات الهائلة التي مرت بها مصر الفترة الماضية، لكن نحن دائما عنينا على هذه المستهدفات، وكيف نحقق مسار النمو الاقتصادي، وبنسب لا تقل عن 5.5% إلى 6% إلى 7% في الثلاثة سنوات المقبلة، وفي نفس الوقت ضبط الدين سواء الداخلي أو الخارجي».