مدرب منيا القمح: «نزلت الملعب خدت 6 غرز.. طلعت اتعالجت وجبت جون تاني»

قال الكابتن حمادة علوان، المدير الفني لفريق منيا القمح بمحافظة الشرقية، إنه مقيد في قائمة الفريق كلاعب ويعمل أيضا كمدرب في ظل قلة الإمكانيات في دوري الدرجة الثالثة مما دفعه لتسجيل نفسه في القائمة ليلعب في أي وقت إذا لزم الأمر.

وتابع: «كنت أتدرب مع النادي لأن معظم اللاعبين راحوا الجيش وسافروا وكان لازم نكسب ونزلت آخر عشر دقائق من الشوط الأول وقولتلهم دي بلدنا ولازم نكسب ورجالة البلد بتظهر في الشدة وقعدتهم في المطر بين الشوطين وقولتلهم اللي عاوز يدعي دعوة أهو أبواب السما مفتوحة وجبت جون في بداية الشوط الثاني واتعورت وخدت 6 غرز وطلعت اتعالجت ونزلت تاني».

نزل مرة أخرى بعد العلاج

وأضاف «علوان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه نزل في الشوط الثاني بعد أن حصل على العلاج وتم احتساب ضربة جزاء لفريقه في آخر الشوط الثاني، وسجل هدفا، مبينا أنه كان مدافعا في نادي الترسانة من قبل «ودائما أتمرن لأي تحسب لكي أشارك في ظل قلة إمكانات النادي والأموال المنفقة على دوري الدرجة الثالثة».

ماذا كتب على الـ«فيس بوك» الخاص به؟

وكتب المدرب حمادة علوان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الحمد لله.. 6 غُرز في الرأس وبعد التأخر بهدف، وأنا مدير فني عملت تغيره بنزولي وسجلت هدفين، وينتهي اللقاء 2/1 شكرا اللعيبة الرجال، ولاد بلدنا منيا القمح 18 بنط دون إمكانيات وإن شاء الله القادم أفضل».