مدرب «منيا القمح» عن مشاركته كلاعب: «عمري 40 سنة وكان لازم نفوز»

كشف حمادة علوان، المدير الفني لفريق منيا القمح، الذي شارك مع فريقه وتمكن من تسجيل هدفي الفوز بعدما كان فريقه متأخرا بهدف أمام مركز شباب القنايات، كواليس الواقعة، فذكر أنه عندما وجد فريقه متأخرا بهدف حتى نهاية الشوط الأول أجرى تبديلا بخروج اللاعب صلاح سامح الذي يبلغ من العمر 16 عامًا، ونزل أرض المباراة، وتمكن من إحراز هدفين رغم أنه مصاب ويبلغ من العمر 40 سنة.

نزل الملعب لمساعدة الفريق على العودة للمباراة

وأضاف «علوان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامية دينا عبدالكريم، الذي يعرض على قناة «التليفزيون المصري»، أنه نزل الملعب لمساعدة الفريق على العودة للمباراة، موضحًا أن أندية الدرجة الرابعة بالدوري المصري، بها العديد من المواهب تستحق أن تكون في أندية كبيرة وهامة، موضحا أنه اكتسب العديد من الخبرات بعد أن لعب في العديد من الأندية منهم نادي المنصورة.

قد يحدث عجز في أعداد اللاعبين

وعن استبداله ونزوله للمعلب، قال المدير الفني لفريق منيا القمح: «هناك لاعبين لديهم أعمال أخرى يتوجهون إليها، وبالتالي قد يحدث عجز في أعداد اللاعبين، مما دفعني إلى تقديم طلب لأكون أحد أعضاء الفريق بجانب إدارتي الفنية له، ولكن على مقاعد البدلاء»، موضحًا أن فريقه دائما يلعب بروح، «كان لدينا 15 نقطة فقط وكان لابد من الفوز بالمباراة، وأنا عمري 40 عاما».

تفاصيل الفوز

وتابع: «أحرزت أول هدف وحدثت لي إصابة، ولكن أصريت على استكمال المباراة، ربطت رأسي، وحصلت بعدها على ضربة جزاء وعدت مرة أخرى وحصلت على ضربة جزاء أخرى، وأحرزت هدف الفوز في المباراة، وسنبذل قصارى جهدنا لإسعاد جماهير منيا القمح وللصعود إلى الدرجة الثالثة»، مطالبا بدعم مجلس النواب ورجال الأعمال لفريق بلادهم.