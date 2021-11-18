اليوم.. عزاء والد النائب محمد عزمي بمسقط رأسه في منيا القمح بالشرقية

تقيم أسرة اللواء يحي عزمي، عضو مجلس الشعب السابق، والد النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، وشقيق الدكتور زكريا عزمي، عزاء الراحل، اليوم، بمنزل العائلة بقرية شيبة قش منيا القمح بالشرقية، عقب صلاة العصر.

رحل اللواء يحيى عزمي، عن عالمنا منذ 3 أيام، وقامت الأسرة بتشييع الجثمان، الإثنين الماضي، عقب صلاة الظهر، من مسجد مستشفى الجلاء العسكري، اعقبها مراسم الدفن بمقابر الأسرة.

عزاء في مسجد المشير

كانت أسرة اللواء يحيى عزمي، أقامت عزاءًا في مسجد المشير، يوم الثلاثاء الماضي، بحضور عدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة، وقررت الأسرة إقامة عزاء لأهالي مسقط رأسه، اليوم، في قرية شيبة قش منيا القمح الشرقية.

التنسيقية تنعي اللواء يحيى عزمي

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء يحيى عزمي والد النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقالت التنسيقية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التعازي وأصدق المواساة، للنائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، في وفاة والده اللواء يحي عزمي، الذي رحل عن عالمنا، وتقدمت التنسيقية وأعضائها بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولي عز وجله له بالرحمة والمغفرة وأن يتقبله في الصالحين».