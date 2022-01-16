سعد لمجرد يطرح أحدث أغنياته «يا عيوني» بالرسوم المتحركة.. «فيديو»

طرح الفنان المغربي سعد لمجرد، أغنيته الجديدة «يا عيوني»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومنصاته الإلكترونية والرقمية، لتكون باكورة أعماله في العام الجاري.

أغنية «يا عيوني» من كلمات محمد المغربي

أغنية «يا عيوني»، من كلمات محمد المغربي، وألحان مهدي مزين، وتوزيع طارق الحجيلي ومادارا، وتقول كلماتها: «وكتاب عليا الهوى وكتبت دموعو وملي جيت نحكم قلبي لقيتو ولي طوعي، كيتي أنا وين نلقى صبر يكفيني، يا خوفي هاكدا لا نبقى نضيع سنيني».

طرح سعد لمجرد قبل أغنية «يا عيوني» أغنية «نادي يا الله»، من ألحان رضوان الديري، وتأليف زكرياء الحداني، وتوزيع رشيد محمد علي، ونالت الأغنية إعجاب الملايين، حيث تخطت حاجز الـ4 ملايين مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

محادثات جادة بين سميرة سعيد و«لمجرد» لتقديم «ديو»

وعلمت «الوطن» أن هناك محادثات جادة بين سعد لمجرد والفنانة سميرة سعيد، من أجل تقديم عمل فني يجمعهما سويا خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنان سعد لمجرد، كان قد تواجد في مصر منذ عدة أسابيع، لتسجيل حلقة في برنامج «سهرانين» مع الفنان أمير كرارة، الذي يجرى إذاعته عبر شاشة قناة «ON E».

وخلال الحلقة تحدث الفنان سعد لمجرد عن كثير من الأسرار الفنية، وكواليس تعاونه مع عدد كبير من الفنانين، وعن بداياته في مجال الفن، والعقبات التي واجهته خلال مشواره الفني، والأزمات التي تعرض لها مؤخرا.