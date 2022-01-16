إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وحروق من الدرجتين الأولى والثانية، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بعزبة سعيد حفص، التابعة لمركز دمنهور، بمحافظة البحيرة، اليوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.

حريق داخل منزل

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بنشوب حريق داخل منزل بقرية حفص سعيد، التابعة لذات المركز، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة وحروق من الدرجتين الأولى والثانية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكشفت التحريات أن الحادث أسفر عن إصابة كل من عبدالله ابراهيم هنداوي ترابيس، 55 سنة، مقيم حفص، بدمنهور، مصاب بحرق من الدرجة الثانية بالوجه والكف واليدين والأذن، بنسبة 13%، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وسناء محمد صبحي وهدان، 50 سنة، مصابة بحروق بالوجه والرأس والذراعين واليدين، بنسبة 15%، وإبرهيم سعيد إبراهيم، 14 سنة، مصاب بحرق بالوجه والرأس وكف اليدين بنسبة 10%، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى حوش عيسى العام، لتلقي العلاج اللازم.

وفاة سيدة وإصابة شخص في حادث تصادم

وشهد مركز دمنهور، قبل قليل، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي أسفل كوبري أبو حصيرة، بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، بنطاق ذات المركز، مما أدى إلى وفاة سيدة مقيمة بقرية دسونس، وإصابة شخص آخر، مقيم بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور، وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصاب، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.