«البريد»: لدينا 20 مليون عميل.. ونقدم خدمات رقمية في 1000 مكتب

قال الدكتور أحمد منصور، الأمين العام للهيئة القومية للبريد، إن عدد عملاء البريد المصري يقدر بـ20 مليون، كما أن البريد يخدم مليون مواطن يوميًا من خلال 4200 فرع في كل أنحاء الجمهورية، خلاف السيارات المتنقلة للبريد، موضحًا أن البريد يُعد ذراع الحكومة لتقديم الخدمات، ويعمل على استكمال الكثير من الخدمات الخاصة بالحكومة في إطار السعي نحو الشمول المالي أو التحول الرقمي، إذ أن البريد يسعى لتقديم كافة الخدمات من خلال تطبيق واحد على الموبايل خلال الفترة المقبلة.

الدولة تركز بصورة كبيرة على فكرة الابتكار

وأضاف «منصور»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، الذي يُقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، على قناة «extra news»، أن الدولة تركز بصورة كبيرة على فكرة الابتكار، وهذا يعني البحث عن فكر خارج الصندوق لحل الكثير من المشاكل في المجتمع، وفي هذا الإطار تحولت الكثير من الشركات الناشئة نحو العالمية، وأصبحت ننافس بقوة، وفي هذا الإطار يقوم البريد المصري على دعم الشركات الناشئة، فالبريد المصري دخل التجارة الإلكترونية بقوة.

البريد دعم الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار الأمين العام للهيئة القومية للبريد، إلى أن البريد دعم الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويسعى لتوفير بيئة خصبة للشركات الناشئة، من خلال توصيل المنتجات إلى أي مكان بأرخص الأسعار، فالبريد لديه أكثر من 80 سيارة متنقلة تجوب المناطق المختلفة، وتستخدم هذه السيارات بهدف تخفيف الازدحام عندما يحدث في مكتب معين أو منطقة معينة، كما أن البريد يوجه سيارات البريد في المناطق السكنية الجديدة، في إطار السعي لتسهيل تقديم الخدمات على المواطن المصري.

البريد يسعى إلى التحول الرقمي والشمول المالي لكافة فئات المجتمع

وأوضح أن البريد يسعى إلى التحول الرقمي والشمول المالي لكافة فئات المجتمع المصري خلال آخر عامين، حيث يقدم البريد الخدمات المتعارف عليها من خلال قنوات مختلفة تخدم جموع الشعب، وأهم ما يميز التعامل مع هيئة البريد المصري هو الثقة، حيث أن البريد يخدم المواطن المصري منذ 150 عامًا، كما أن البريد المصري يقدم أكثر من 150 خدمة ما بين خدمات بريدية أو خدمات لوجستية مثل النقل أو التوصيل، ويخدم أكثر من 4 ملايين كارت معاش، كما يقدم خدمات منصة مصر الرقمية في 1000 مكتب، ويقوم بتوصيل كافة المستخرجات الخاصة بالمنصة.