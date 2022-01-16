أستاذ أمراض صدر: 3 أيام فترة حضانة أوميكرون.. ولا يحتاج لمضادات حيوية

قال الدكتور أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بمستشفى قصر العيني سابقا، اليوم، إن بروتوكول علاج أوميكرون لم يشهد تعديلا عن بروتوكول علاج كورونا، لكن هناك إمكانية لإجراء تعديلات بسيطة في التطعيم، موضحًا أن متحور أوميكرون الجديد سريع الانتشار وفترة الحضانة الخاصة به تتراوح بين يومين إلى 3 أيام وأقل، مقارنة بـ5 أو 6 أيام للمتحورات الأخرى.

وأضاف سالم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن ظهور الأعراض في فترة قصيرة يجعل المرض يستمر في الجسم فترة قصيرة أيضا بمعدل يصل إلى 5 أيام فقط، وهي الفترة المعتمدة عالميا في الوقت الحالي.

بروتوكولات العلاج

وتابع أن هناك أكثر من بروتوكول للحالات الخفيفة والمتوسطة والشديدة، موضحًا أن الأعراض تتشابه حتى على الأطباء المتخصصين في الحالات المرضية الخاصة مثل مرضى السكر والكلى، وبالتالي يجب إجراء تعديلات على الجرعات وخلال الأدوية، وبالتالي لا يمكن صرف الدواء لمجرد معرفة اسم المرض.

الأمراض الفيروسية ليست في حاجة لمضادات حيوية

وأوضح أستاذ ورئيس قسم الصدر بمستشفى قصر العيني سابقا، أن الأمراض الفيروسية ليست في حاجة إلى استخدام مضادات حيوية، إلا إذا كانت مصحوبة بإصابة بكتيرية، موضحًا أن المضادات الحيوية الموجودة في البروتوكول المصري ليست موصوفة لعلاج البكتيريا فقط، لكن بعض المضادات الحيوية تستخدم في تنشيط جهاز المناعة وتحفيزه على إنتاج الأجسام المضادة ومقاومة العدوى الفيروسية أو أي عدوى أخرى.