الجراح الأمريكي العام: «أسابيع صعبة» تنتظرنا بسبب متحور أوميكرون

أكد البروفيسور فيفيك مورثي، الجراح العام الأمريكي، اليوم، على أن حالات الإصابة بمتحور أوميكرون أحدث سلالات فيروس كورونا لم تصل بعد إلى ذروتها على المستوى الوطني، قائلاً إن الأسابيع القليلة المقبلة «ستكون صعبة للغاية في أجزاء كثيرة من البلاد مع ارتفاع عدد حالات العلاج في المستشفيات والوفيات»، وفق ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في تقرير، مساء اليوم.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» سلطت الضوء في تقرير اليوم على تأثير متحور أوميكرون، ووصفت الزيادة في الإصابات بمتحور أوميكرون بـ«الانفجار»، الذي يفاقم الضغوط على المستشفيات.

«مورثي» أخبار سارة تأتي من شمال شرق أمريكا بانخفاض معدلات الإصابة

وأضاف، خلال مقابلة مع برنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن الأخبار السارة تأتي من نيويورك وشمال شرق أمريكا بانخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وخاصة في مدينتي نيويورك ونيوجيرسي.

واستدرك: «لكن التحدي هو أن الدولة بأكملها لا تتحرك بنفس الوتيرة من حيث معدلات الإصابة بفيروس كورونا»، مضيفًا: «لا ينبغي أن نتوقع ذروة متحور أوميكرون في الأيام المقبلة».

أسابيع صعبة على الأمريكيين و«أوميكرون» لم يبلغ ذروته بعد

كما أكد الجراح العام الأمريكي، على أن «الأسابيع القليلة المقبلة ستكون صعبة»، وتأتي تصريحاته في وقت وصلت معدلات الإصابة بفيروس كورونا إلى 808 آلاف حالة إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي كرقم قياسي، بحسب قاعدة بيانات صحيفة نيويورك تايمز.

بدوره أعرب دكتور أشيش جها، عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون، عن مخاوفه من أن الأسابيع العديدة القادمة سوف ترهق المستشفيات والموظفين.

وقال في برنامج «فوكس نيوز صنداي»: «يوجد الآن حوالي 150 ألف شخص في المستشفى مع كوفيد»، مضيفا: «هذا أكثر مما كان لدينا في أي وقت مضى. أتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بشكل كبير».

عمدة مدينة كانساس: نواجه تحديات لا تصدق بسبب أوميكرون

فيما قال عمدة مدينة كانساس، بولاية ميزوري كوينتين لوكاس، في مقابلة على قناة «سي بي إس»، إن حالات الإصابة بمتحور أوميكرون طغت على المستشفيات منذ موسم الأعياد.

وأضاف لوكاس: «رأينا تحديات لا تصدق في شبكة الرعاية الصحية لدينا، إنه مصدر قلق كبير».