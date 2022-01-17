5 شروط لعودة نجوم المهرجانات للغناء في 2022.. منها عدم خلع الملابس

وضعت نقابة المهن الموسيقية 5 شروط لمؤدي المهرجانات من أجل العودة مرة أخرى للغناء وإحياء الحفلات والفقرات الغنائية والفنية في مصر، وعلمت «الوطن» أن النقابة أبلغت عددا منه بتلك الشروط وهي:

الالتزام بقواعد المسرح وعدم خلع الملابس

- تقديم أسماء معترف بها وذات معنى غير التي اشتهروا بها

- الالتزام بالقيم وضوابط المسرح وعدم خلع الملابس

- تقديم الشهادات والأوراق وموقف التجنيد للالتحاق بالنقابة

- اجتياز الاختبارات الصوتية من خلال لجنة نقابة المهن الموسيقية.

- الموافقة على الغاء تصريح الغناء فورا في حال الخروج عن النص.

وعلمت «الوطن» أن النقابة وافقت على منح التصاريح لعدد من المؤديين الذين تقدموا بشهادتهم واجتازوا اختبارات الغناء ومنهم موزة وعنبة وحمو التيخا.

اقتراب حل أزمة حسن شاكوش

كما أوضح مصدر لـ«الوطن» أن مشكلة حسن شاكوش اقتربت من الانتهاء بعد أن وعد «شاكوش» بتقديم اعتذار رسمي وعلني وأمام شعبة عازفي الإيقاع.

واندلعت الأزمة بين النقابة ومؤدي المهرجانات في نهاية العام الماضي، حين قررت نقابة المهن الموسيقية في أكتوبر الماضي إيقاف 20 من مؤدي المهرجانات عن إقامة حفلات غنائية، كان أبرزهم حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم فيلو وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة.

كما انها فى ذلك الوقت قد شطبت حسن شاكوش بسبب اساءته لشعبة عازفي الايقاع وسحبت التصريح السنوى الخاص بهم.

كما كانت قد حولت الفنان عمر كمال للتحقيق بسبب الاساءة لمصر ولكن كان تم انذاره فقط