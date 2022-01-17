الليرة التركية تعاود هبوطها أمام العملات الأجنبية اليوم بعد صعود مؤقت

هبوط جماعي سجلته الليرة التركية مقابل عدد كبير من العملات الأجنبية، اليوم الإثنين، بعد صعود لم يدم طويلا، حيث سجل الدولار سعر 13.57 ليرة مقابل 13.53 أمس، بنسبة ارتفاع 0.35%.

وصمدت الليرة التركية خلال الأيام الماضية أمام العملات الأجنبية ومنها الدولار الأمريكي واليورو والين والإسترليني والفرنك السويسري واليوان الصيني، بعد ساعات من كلمة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال «أردوغان»، في خطابه للشعب: «بالطبع تعاني تركيا من مشكلة التضخم، وعلاوة على ذلك عانت تركيا أيضًا من مشكلة مؤلمة وهي تقلبات أسعار الصرف، لكن رغم ذلك ظلت الزيادة في التضخم أقل نسبيًا من البلدان الأخرى.. وأرقام التضخم الحالية وتقلبات أسعار الصرف، لا تتناسب مع حقيقة وواقع الاقتصاد التركي وستنجح الحكومة في خفض نسبة التضخم».

تقلبات أسعار الليرة التركية

وعانت الليرة التركية من تقلبات أسعار الصرف، والتضخم، والذى سجّل أعلى مستوى، ليقفز من 21% خلال نوفمبر من العام الماضي إلى 36.5%، ما دعا البنك المركزي التركي إلى فرض رسوم على الحسابات بالدولار الأمريكي واليورو في البنوك التي لا يمكنها تشجيع العملاء على التحول إلى الليرة.

سعر الليرة التركية مقابل العملات اليوم

وسجّلت الليرة التركية ترجعًا أمام كافة العملات الأجنبية اليوم الإثنين، وبيع الدولار بسعر 13.51 ليرة مسجلًا نسبة تراجع 0.33% وسجّل اليورو أمام الليرة التركية ارتفاعا بنسبة 0.35% ليباع بسعر 15.50 ليرة، وبِيع الجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية بسعر 18.56 ليرة بارتفاع نسبتة0.26%، وسجل اليّن الياباني سعرا جديدا وارتفع أمام الليرة ليباع بسعر 11.86 ليرة بارتفاع نسبته 0.25%، كما سجّل الفرنك السويسري سعر 14.88 ليرة تركية بارتفاع نسبته 0.64%، وبيع اليوان الصيني بسعر 213 ليرة تركية بارتفاع نسبته 0.08%.