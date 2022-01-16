الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه.. ويسجل 15.68 جنيه للشراء

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد في كافة البنوك وشركات الصرافة في بداية التعاملات استقرارًا دام لمدة 16 يومًا، وسجل الدولار أعلى سعر للبيع والشراء له، في بنكيّ «الأهلي الكويتي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي»عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

البنوك الأعلى سعرًا لشراء الدولار

وسجلت بنوك «المصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد الإمارات دبي الوطني»، أعلى سعر لشراء الدولار، اليوم الأحد في شركات الصرافة والبنوك، عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجلت بنوك «بلوم والتنمية الصناعية، وعودة، والمشرق، وأبو ظبي التجاري، وقطر الوطني، والبركة، وأبو ظبي الأول، والمصري الخليجي، والكويت الوطني، وفيصل الإسلامي، وكريدي أجريكول، العربي الأفريقي HSBC»، سعر 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.

البنوك الأقل سعرًا لشراء الدولار

فيما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري أدنى سعر للبيع والشراء له في بنكين وهما «الأهلي المصري ومصر» عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

واستقر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بشكل كبير خلال الـ16 يومًا الأولى من العام الجاري 2022.

سعر الدولار مقابل العملات

سجل الدولار تباينًا سعريًا مقابل العملات العربية اليوم الأحد 16 يناير 2022.

- يباع الدولار الواحد مقابل الريال السعودي بسعر 3.76 ريال.

- بياع الدولار مقابل الدرهم الإماراتي بسعر 3.67 درهم.

- يباع الدولار مقابل الريال العماني بـ 0.38 ريال.

- يباع الدولار مقابل الدولار الريال القطري بسعر 3.6 ريال.

- يباع الدولار مقابل الدينار الليبي بسعر 4.68 دينار.

- يباع الدولار مقابل الليرة اللبنانية بسعر 1.510 ليرة.

- يباع الدولار مقابل الدينار العراقى بسعر 1.46 دينار.

- يباع الدولار مقابل الدينار البحريني بسعر 0.37 دينار.