مواصفات امتحان اللغة العربية لـ«أولى وتانية ثانوي».. 9 درجات للنحو

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أمس، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، ورقية وليست إلكترونية.

وحصلت «الوطن» على المواصفات الفنية للورقة الامتحانية للصفين الأول والثاني الثانوي لمادة اللغة العربية، للفصل الدراسي الأول، التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

35 سؤالا بامتحان اللغة العربية

وأوضحت الورقة الامتحانات لمادة اللغة العربية، أن إجمالي عدد الأسئلة بالامتحان 35 سؤالا، بمجموع درجات 50 درجة، لافتة إلى أن الامتحان به 5 أسئلة مقالية «سؤالين أدب، وسؤال بلاغة، وسؤالين تعبير»، و30 سؤالا اختيار من متعدد، على أن يشمل السؤال 4 اختيارات.

وتأتي الأسئلة المتبقية كالتالي:

القراءة

- قطعة علمية 6 أسئلة بـ7 درجات عليى أن يكون السؤال الأخير بدرجتين.

- قطعة أدبية أسئلة بـ7 درجات على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين.

النصوص

- نص نثري 4 أسئلة بـ5 درجات على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين.

- نص شعري 4 أسئلة بـ5 درجات على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين.

الأدب

- 3 أسئلة بـ3 درجات.

- السؤال الأول يكون اختيار من متعدد، والثاني والثالث مقالي.

البلاغة

- سؤالان بدرجتان.

- السؤال الأول الاختيار من متعدد والسؤال الثاني مقالي.

النحو

- 8 أسئلة بـ 9 درجات، على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين.

التعبير المقالي

- وظيفي بـ 3 درجات.

- إبداعي بـ 9 درجات.

امتحانات نصف العام لأولى ثانوي

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي، طبقاً للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، 22 يناير الجاري، وتنتهي 2 فبراير، على أن تبدأ امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي، 23 يناير الجاري، وتنتهي 3 فبراير المقبل.