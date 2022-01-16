«التعليم» تعلن ضوابط وضع امتحانات أولى وثانية ثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة وعاجلة للمديريات التعليمية، لتنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي لجميع المدارس (عربي - لغات - دولي).

وحددت وزارة التربية والتعليم خلال خطابها المرسل للمديريات التعليمية ضوابط عقد امتحانات أولى وثانية ثانوي، بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإلغاء الامتحانات الإلكترونية واستبدالها بورقية وهي كالتالي:.

التأكيد على ألا يضع المعلم الامتحان للصف الذي يدرس له

- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي قبل المركز القومي للامتحانات بالنسبة للطلاب النظاميين، وأيضا مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب المنازل.

- التأكيد على ألا يضع المعلم الامتحان للصف الذي يدرس له هذا العام.

- يتم وضع الامتحانات على مستوى المدارس، من خلال تكليف من الموجه الأول لمدرسي المواد الدراسية لكل مدرسة على حدة.

- يتم تصميم الورقة الامتحانية بحيث يود الطالب الامتحان في نفس الورقة ويخصص جزءا من الورقة على صورة سليس يتم نزعه قبل التصحيح للحفاظ على السرية.

- يتم تصوير الامتحانات داخل الإدارة التعليمية أو داخل المدرسة وذلك من خلال لجنة تشكل من قبل مدير المدرسة تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن سرية هذه الامتحانات.

- يتم تشكيل لجنة نظام ومراقبة داخل كل مدرسة وذلك لإتمام عملية سر الامتحان، للحفاظ على سرية إجراء الامتحان حتى إعلان النتيجة.

تشكيل لجنة لتقدير أوراق الإجابة لكل مدرسة

- تشكل لجنة من معلمى المواد لتقدير أوراق الإجابة لكل مدرسة تحت إشراف الموجه الأول بالادارة التعليمية على أن تعلن نتائج الطلاب في صورة تقديرات كما ورد بالكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2022.

- لمدير الإدارة التعليمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القواعد المنظمة مع مراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحفظ على الصحة العامة.