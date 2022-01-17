الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم وحتى نهاية الأسبوع مستمرة في الانخفاض على كافة أنحاء الجمهورية خلال فترات النهار والليل، حيث انخفضت درجات الحرارة عن الأمس بحوالي درجتين بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الشمالية شديدة البرودة القادمة من شرق وجنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط والتي تعمل على انخفاض درجات الحرارة.

الطقس سيكون بارد على القاهرة الكبرى

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الطقس سيكون بارد على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومحافظات الصعيد، ويكون مائل للبرودة على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وأشارت إلى أن الطقس خلال فترات الليل يشهد انخفاضًا ملحوظًا بدرجات الحرارة، ويكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية ويصل لحد الصقيع وسط سيناء وشمال الصعيد، حيث تنخفض درجات الحرارة لأقل من 5 درجات، مع وجود فرص لتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

يوجد فرص لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يوجد فرص لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وسيناء والقاهرة الكبرى محافظات شمال وجنوب الصعيد، يصاحبها فرص لسقوط الأمطار.

وأكدت غانم، على أن أمطار اليوم ستكون متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية، وكلما تقدمنا للداخل ستكون الأمطار خفيفة ولكن أمطار اليوم غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

نشاط الرياح مستمر اليوم

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح مستمر اليوم، وسرعات الرياح ستكون بين 30 و40 كيلو متر في الساعة، ونشاط الرياح سيزيد الإحساس من بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس واضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، لافتة إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى بدايات الأسبوع القادم ولكن الشبورة المائية تعود للتكون منذ الغد على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.