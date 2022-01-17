الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وفرص لتساقط الثلوج

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن آخر مستجدات طقس اليوم، والظواهر الجوية التي تشهدها البلاد، مستعينة بخرائط من الأقمار الصناعية تظهر حالة الطقس ونشاط الرياح والأمطار.

البلاد تتأثر بكتلة هوائية قادمة من أوروبا

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتأثر بكتلة هوائية باردة مصدرها جنوب وشرق أوروبا، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسوف تستمر معنا لعدة أيام أخرى، والفرصة مهيأة لتكون الثلوج على مرتفعات سيناء.

رياح وأمطار متفاوتة الشدة

وأوضحت أنه هناك توقعات بنشاط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس أكثر، كما تقل فترات سطوع الشمس خلال النهار بسبب الغيوم.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: «ومن المتوقع اليوم أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وخليج السويس يصاحبها تساقط أمطار متفاوتة الشدة تقل حدتها كلما تقدمنا لداخل».

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد، اليوم، وفقا لما أعلنته «الأرصاد» على النحو التالي:

القاهرة 15 09

الإسكندرية 15 10

وادي النطرون 16 09

طنطا 16 09

شبين الكوم 16 09

دمنهور 16 09

بلطيم 17 10

مطروح 15 09

السلوم 15 09

سيوة 15 04

بورسعيد 16 09

دمياط 16 09

الزقازيق 16 09

المنصورة 16 09

الإسماعيلية 16 10

السويس 15 10

العريش 15 09

رفح 15 09

رأس سدر 17 10

نخل 15 04

نويبع 17 12

طابا 15 11

كاترين 08 00

الطور 19 12

شرم الشيخ 20 14

الغردقة 19 13

مرسى علم 19 13

الفيوم 16 06

بني سويف 16 06

المنيا 16 06

أسيوط 16 05

سوهاج 16 06

قنا 17 06

الأقصر 17 08

أسوان 17 08

إدفو 17 08

أبو سمبل 17 09

الوادي الجديد 16 05

شلاتين 22 11

أبو رماد 22 12

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 12