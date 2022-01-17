مصدر: استمارة تحديث بطاقة التموين تتضمن إقرارا جنائيا ومدنيا

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل استمارة تحديث بطاقة التموين، التي تبحثها الوزارة حاليا من خلال اجتماعات مكثفة، ضمن خطة ضبط منظومة دعم التموين، ومعرفة من يصرف الدعم ويستحقه ومن يصرفه وهو غير مستحق، لاتخاذ إجراء بشأنه ستعلنه الوزارة بعد الانتهاء من ضبط المنظومة.

إقرار استمارة تحديث بطاقة التموين

وأوضح مصدر مطلع في وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل استمارة تحديث بطاقة التموين، موضحا أنّ الاستمارة ستتضمن إقرارا كتابيا على المواطن بالمسؤولية الجنائية والمدنية عن كل ما يدونه من بيانات شخصيه له ولأسرته، كما أنّ الإقرار المرفق مع استمارة استكمال البيانات إجباري على المواطن وغير مقبول تدوين البيانات وعدم توقيعه على الإقرار، مؤكدا أنّ حذف البطاقة وشطب صاحبها من المنظومة ستكون عقوبة الإقرار ببيانات خاطئة.

البيانات المطلوبة لاستكمال بيانات بطاقات التموين

وعما تتضمنه الاستمارة من تدوين بيانات شخصية، كشف المصدر عن أنّ الوزارة في مرحلة تصميم الاستمارة: «ستنص على تدوين بيانات الدخل الشهري أو المعاش، والعقارات المسجلة في الشهري العقاري، وعما إذا كان يمتلك سيارة من عدمه، والحيازات الزراعية بعدد الأفدنة، والأبناء والمدارس الملتحقين بها، وقيمة المصروفات الدراسية حال التحقاهم بمدارس خاصة».

وتابع المصدر في تصريحاته، أنّ وزارة التموين لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت الاستمارة ستكون مجانية أو ستباع بثمن رمزي للمواطن، وحال استقرار الوزارة على هذه النقطة ربما يتراوح ثمنها من جنيه إلى 3 جنيهات في مكاتب التموين.

وعن كيفية سداد قيمة الاستمارة حال إتاحتها على منصة مصر الرقمية، أوضح المصدر، أنّ الوزارة ستعلن قريبا عن هذه النقطة فيما يتعلق بتوافر الاستمارة من عدمه على منصة مصر الرقمية وعن محددات ذلك.