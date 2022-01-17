«الرقابة المالية»: الاقتصاد المصري بدأ يتعافى من آثار جائحة كورونا

شهدت مؤشرات سوق المال نموًا ملحوظًا خلال عام 2021، نتيجة تعافي الاقتصاد المصري من حالة التباطؤ الاقتصادي التي صاحبت جائحة كورونا خلال عام 2020، وارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية «الأسهم والسندات والصكوك»، إلى 280.3 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ 193.7 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل نمو بلغ 44.7%.

أول إصدار للسندات الخضراء في سوق رأس المال

وبحسب بيان هيئة الرقابة المالية، شهد عام 2021 أول إصدار للسندات الخضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار، بما يعادل 1.6 مليار جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي بنسبة 17.6% خلال هذا العام، حيث بلغ 765.6 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقابل 651 مليار جنيه بنهاية عام 2020، وبلغ إجمالي قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل زيادة بلغ 46%.

مؤشرات البورصة تُسجل ارتفاعًا خلال عام 2021

وحققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه في عام 2020، بمعدل ارتفاع بلغ %49، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 378 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ حوالي %44.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا خلال عام 2021، حيث بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 11,949.1 نقطة «في إغلاق عام 2021»، بمعدل ارتفاع بلغ 10.2% عن العام السابق، في حين بلغ معدل الارتفاع في كل من مؤشري EGX70 EWI وEGX100 EWI خلال هذا العام 2.6% و5.1% على التوالي.