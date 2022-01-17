الرقابة المالية: ارتفاع أقساط صناديق التأمين الخاصة إلى 47.5 مليار جنيه

قالت هيئة الرقابة المالية، إن مؤشرات نشاط التأمين وصناديق التأمين الخاصة، تشير إلى ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط خلال العام المالي 2021، لتصل إلى 47.5 مليار جنيه، مقارنة بـ40.1 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 18.5%.

وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2021، لتصل إلى 23.4 مليار جنيه، مقارنة بـ18.8 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 24.5%.

حقوق حملة وثائق شركات التأمين

أشارت الرقابة المالية، في بيان اليوم الإثنين، إلى ارتفاع قيمة إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021، لتصل إلى 88.3 مليار جنيه، مقارنة بـ77.4 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 14.1%.

ووصل إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021، إلى 131.5 مليار جنيه، مقارنة بـ107.7 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 22.1%.

وأضافت الهيئة، أن قيمة صافي أصول شركات التأمين، ارتفع في نهاية العام المالي 2021، لتصل إلى 152.9 مليار جنيه، مقارنة بـ128.5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 19%.

وبلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة، حوالي 102.3 مليار جنيه في نهاية عام 2021، بالمقارنة بنحو 85.6 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل نمو بلغ حوالي 19.5%.

التغطية التأمينية على الممتلكات والمسئوليات

أوضحت الرقابة المالية، أن إجمالي مبالغ التأمين والتغطيات التأمينية، بلغ 10.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة بـ8.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020، بمعدل زيادة بلغ 24.8%.

وحققت قيمة مبالغ التغطية التأمينية على الممتلكات والمسئوليات 5.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة بـ4.7 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020، بمعدل زيادة بلغ 8.4%.

وذكرت الهيئة، أن قيمة مبالغ التأمين لوثائق تأمينات الحياة بلغت 973.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة بـ858.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2020، بمعدل زيادة بلغ 13.4%.

وبلغت قيمة مبالغ التغطيات التأمينية لوثائق التأمين الطبي والحوادث، 4 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020، بمعدل زيادة بلغ 60.1%.