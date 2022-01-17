اليوم.. إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، عن استمرار إطلاق القوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمختلف المحافظات ضمن خطة الوزارة لرعاية المواطنين والكشف المستمر عن الأمراض المزمنة والسارية والتوعية بكافة أعراض الأمراض وطرق الوقاية الصحية اللازمة لتجنب حدوث أي مضاعفات.

مواعيد القوافل الطبية

أوضحت وزارة الصحة، أن القوافل الطبية ستكون اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، ومن المقرر لها التواجد في محافظات: الإسماعيلية، البحيرة، الدقهلية، المنيا، القاهرة.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية

كشفت وزارة الصحة عن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل، وتمثلت في أقسام الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، الخدمات والأشعة، التحاليل، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

أماكن القوافل الطبية بالمحافظات

أوضحت الوزارة، الأماكن التي ستتواجد بها القوافل الطبية في قرى ومراكز المحافظات الخمس، وهي: