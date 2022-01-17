مواصفات امتحان الكيمياء لأولى وثانية ثانوي.. نصف الدرجات لأسئلة الفهم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواصفات الفنية لورقة لامتحان مادة الكيمياء لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، للفصل الدراسي الأول 2021/ 2022، التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وأرسلت لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، للبدء في وضع امتحانات نصف العام، بعد قرار إلغاء الامتحانات الإلكترونية، واستبدالها بالورقية.

امتحان الكيمياء: الفهم والتطبيق الأبرز

أوضحت وزارة التعليم، أن مواصفات امتحان مادة الكيمياء للصف الأول الثانوي، تقسم فيه المستويات المعرفية إلى 50% فهم، و40% تطبيق، و10% للمستويات العليا، وتوزع على الأبواب: الأول والثانى والثالث، بإجمالى 10 للفهم، و8 للتطبيق، و2 مستويات عليا، بمجموع 20 درجة.

وبالنسبة للصف الثاني الثانوي، تضمن تمثل المستويات المعرفية في جدول مواصفات الورقة الامتحانية، لمادة الكيمياء في الفصل الدراسي الأول، 40% فهم و40% تطبيق و20% للمستويات العليا، توزع على البابين الأول والثاني، بإجمالي 12 للفهم، و12 للتطبيق و6 مستويات عليا وتخصص 30 درجة.

جدول امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي

- الأحد 23 يناير: امتحان اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

- الثلاثاء 25 يناير: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 20 يناير: امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، والأحياء والفلسفة والمنطق.

- الثلاثاء 1 فبراير: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء والتاريخ.

- الخميس 3 فبراير: امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

- يوم السبت 22 يناير: امتحان اللغة العربية.

- يوم الإثنين 24 يناير: امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأربعاء 26 يناير: امتحان التاريخ والأحياء.

- يوم السبت 29 يناير: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الإثنين 31 يناير: امتحان مادة الفيزياء والفلسفة والمنطق.

- يوم الأربعاء 2 فبراير: امتحان مادة الرياضيات وامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.