«التعليم»: تدريب 320 ألف معلم على مناهج رابعة ابتدائي بإجازة نصف العام

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريب 320 ألف معلم على مستوى الجمهورية على مناهج الصف الرابع الابتدائي، في إجازة نصف العام، للعام الدراسي الحالي 2021/2022، مشيراً إلى أن الهدف من التدريب تعريفهم بفلسفة ومحتوى المقررات الدراسية الجديدة، ومخرجات ونواتج التعلم، في كل مادة من المواد الدراسية المطورة.

التدريب إجباري لشرح محاور وأهداف مخرجات التعلم

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ التدريب سيكون إجباريا وليس اختياريا، مشيراً إلى أنّ التدريب سيكون من قبل مختصين لشرح محاور وأهداف مخرجات التعلم في كل من المواد المستهدفة.

وأشار المصدر إلى أن التدريبيات تستهدف أيضاً، تدريب المعلمين على أحدث الأساليب التربوية لشرح المناهج المطورة للطلاب، وتقديم المعلومة بطريقة مثالية وبأسلوب علمي ودون تعقيد أو تعجيز، موضحا أنّ منهج رابعة الابتدائي الجديد يهدف إلى قياس مدى فهم الطالب لمخرجات التعلم لكل مقرر دراسي.

وقال المصدر إنّ تدريبات المعلمين ستكون لشرح طرق جديدة للمذاكرة لطلاب رابعة ابتدائي، والتي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، لمساعدة الطلاب على فهم مخرجات التعلم لكل مقرر دراسي وأهميتها.

مناهج الصف الرابع الابتدائي

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية مناهج الصف الرابع الابتدائي، للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي يدرسها الطلاب هذا العام بعد تطوير المناهج وتطبيق نظام التقييم الجديد، وهي كالتالي:-

- مادة الدراسات الاجتماعية.

- مادة اللغة العربية.

- مادة العلوم.

- مادة الرياضيات.

- مادة القيم واحترام الآخر.

- مادة اللغة الإنجليزية «Connect».

- مادة التربية الدينية «الإسلامية، أو المسيحية».

- مادة المهارات المهنية.

- مادة التربية الفنية.

- مادة التربية الموسيقية.

- مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- مادة التربية البدنية والصحية.

- أنشطة التوكاتسو.

- مادة اللغة الإنجليزية «Connect Plus».