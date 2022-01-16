امتحانات رابعة ابتدائي منتظمة.. ومسؤولون بـ«التعليم»: لا شكاوى من الأسئلة

أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي اليوم، متحان مادة العلوم والمهارات المهنية، ورقيا داخل المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على المديريات والإدارات التعليمية، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، وتوزيع واستلام الأوراق الامتحانية على الطلاب في المواعيد المحددة دون تأخير.

«عبده»: الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط

وأكد مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، أنّ امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية الذي عقد أمس سار بصورة منتظمة دون معوقات، وأشاد الطلاب بنوعية الأسئلة التي تنوعت بين الاختيار من متعدد ومقالية وفق تعليمات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأضاف عبده لـ«الوطن»، أنّ الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتم تلقي أي شكاوي من قبل الطلاب بشأن نوعية الأسئلة، كما جرى التنبيه على الموجهين بمراعاة المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

«سمية»: تصحيح الامتحانات أولا بأول من قبل معلمي المدارس

من جانبه، قالت سمية الخطيب، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إنّ امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية عقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمدارس، كما جرى توزيع الطلاب على اللجان بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

وأضافت سمية لـ«الوطن»، أنّ الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط وتنوعت أسئلتها، مؤكدة أنّه يتم تصحيح الامتحانات أولا بأول من قبل معلمي المدارس، ولم يتم رصد أي مشكلات حتى الآن من قبل الطلاب حول الامتحانات.

ونوهت سمية الخطيب، بأنّه حال وجود أي نقطة خطأ في أسئلة الامتحان يتم توزيع درجتها على باقي الأسئلة مباشرة، وجرى التنبيه على مديري الإدارات بتفقد اللجان الامتحانية بصفة مستمرة.