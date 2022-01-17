للباحثين عن فرصة عمل.. 12 وظيفة جديدة في «التضامن» لجميع المؤهلات

أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، التابعة لوزارة التضامن، عن حاجتها لشغل العديد من الوظائف، خلال الفترة المسائية، لافتة إلى أن المؤسسة تعمل على ممارسة الأنشطة الإنتاجية وتطوير مشروعات الأسر المنتجة.

وظائف المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع

أشارت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن الوظائف المطلوبة، تتمثل فيما يلى:

- أخصائي اجتماعي.

- أخصائى نفسي «خبرة في تطبيق الاختبارات النفسية».

- أخصائي تعديل سلوك.

- أخصائي صعوبات تعلم.

- أخصائي علاج وظيفي وتكامل حسي وسيكوموتر.

- أخصائي تربية فنية.

- تمريض.

- أمين مخزن.

- فرد أمن.

- عمال.

- جنايني.

- فني سباكة.

شروط التقدم للوظائف

ذكرت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، أن الوظائف مطلوبة بالفترة الليلية، مع الإلتزام بالشروط التالية:

- مؤهل عالي مناسب للمتقدمين على وظائف: «أخصائي اجتماعي، أخصائي نفسي (خبرة في تطبيق الاختبارات النفسية)، أخصائي تعديل سلوك، أخصائي صعوبات تعلم، أخصائي علاج وظيفي وتكامل حسي وسيكوموتر».

- مؤهل متوسط، وفوق متوسط، للوظائف التالية: «تمريض، أمين مخزن، فرد أمن».

- شهادة محو أمية على الأقل لوظائف: «عمال، جنايني، فني سباكة».

- السن لا يزيد عن 35 سنة.

- المتقدم يكون مصري الجنسية، ومن قاطني القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة».

اختبار 3 أشهر وعقد سنوي وتأمين

أوضحت المؤسسة، أنها قطاع خاص، يخضع العاملين فيها لفترة اختبار لمدة 3 أشهر، ويوقع عقد سنوي بعد فترة الاختبار، يجدد سنويا برغبة الطرفين، مع التأمين على العاملين اجتماعيا وصحيا.

وأكدت توفير أن مقر سكني للعاملين، سيكون بأحد المؤسسات التابعة للمؤسسة القومية، ومقراتها: «المرج، عين شمس، حلوان، الأسمرات، الجيزة ، مصر القديمة»، لافتة إلى أن التقديم مستمر من الآن، وحتى الخميس الموافق 27 يناير 2022.

وأضافت أن مؤسستي التثقيف الفكري والرعاية الذاتية بالمرج، تقع في شارع مؤسسة الزكاة خلف المؤسسة العقابية، كما أن مجمع الخدمات الاجتماعية بالأسمرات، يضم مركز الأشخاص ذوى الإعاقة، ومركز استضافة وتوجيه المرأة، مركز إعداد الأسر المنتجة ومكتب تأهيل حي الأسمرات، كما أن مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بمصر القديمة يقع في منطقة مصر القديمة.