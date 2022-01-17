مصرع مزارع انهارت عليه حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزله بالشرقية

لقي مزارع، في منتصف العقد الثالث من العمر، مصرعه، إثر انهيار حفرة عليه أثناء قيامه بأعمال التنقيب عن الآثار داخل منزله نباحية العزاري بالصالحية الجديدة، في محافظة الشرقية.

وفاة مزارع أثناء التنقيب عن الآثار

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة الصالحية الجديدة، بانهيار حفرة داخل منزل بمنطقة العزاري بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة ووفاة شخص.

الحفرة عمقها 5 أمتار

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الصالحية لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة، وتبين أن المتوفى يدعى «علاء . م»، مزارع، 36 عاما، مالك المنزل، وأنه أجرى أعمال حفر داخل المنزل منذ فترة بهدف التنقيب عن الآثار.

وتبين أن المزارع حفر حفرة بعمق 5 أمتار، وأثناء قيامه باستكمال أعمال الحفر اعتقادا منه باقتراب وصوله إلى مقبرة أثرية انهارت عليه الحفرة، ولم يستطع الخروج ما أدى لوفاته في الحال.

وبحسب التحقيقات، كان المتوفى يقوم بأعمال الحفر بمفرده، وأثناء انهيار الحفرة عليه لم يكن يتواجد معه أي شخص آخر.

استخراج الجثة والتصريح بالدفن

وحُرر محضر بالواقعة، وجرى الاستعانة بقوة من الحماية المدنية لاستخراج الجثة، ونجحت القوات في استخراجها وتم نقلها إلى المستشفى والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، كما صرحت بالدفن بعد الانتهاء من اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.