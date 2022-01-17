ضبط شخصين لاستيلائهما على متعلقات المواطنين: انتحلا صفة شرطيين

توصلت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، إلى تردد شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة على أحد المناطق بدائرة القسم وبحوزتهما (سلاح ناري وعصا) وإدعائهما بأنهما رجلا شرطة وقيامهما باستيقاف وتفتيش المواطنين، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم انتحال الصفة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمنطقة المشار إليها وعثر بحوزتهما على: طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار، عصا، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، مبلغ مالى. وبمواجهتهما اعترفا بانتحال صفة رجلا شرطة واستيقاف المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية باستخدام المضبوطات بحوزتهما، كما أقرا بالاستيلاء على المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من أحد الأشخاص بذات الأسلوب، وأمكن التوصل للمجني عليه وتعرف على المتهمين وإتهمهما بالسرقة.

ضبط شخص بالقاهرة تخصص في سرقة الحقائب

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ طالبة لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بأنه حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقائد دراجة نارية «توك توك» يخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي، ثم لاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق مقيم بدائرة القسم وله معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وتم بإرشاده ضبط الحقيبة في مسكنه وبداخلها المبلغ المالي المستولى عليه، كما أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الحقائب بأسلوب الخطف واعترف بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة في منزله، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة.

كشف ملابسات واقعة سرقة شركة لبيع الهواتف

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ مسئول بشركة لبيع هواتف المحمول إلى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، باكتشافه سرقة ١٥ هاتفا، و١١ ساعة ذكية، و٤ سماعات بلوتوث من داخل الشركة محل عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها شخصين، لأحدهما معلومات جنائية. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وكسر الباب.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية، والمقيم بمحافظة الإسماعيلية، وبإستدعاء المُبلِغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.