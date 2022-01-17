مدارس خاصة تعود للدراسة «أون لاين» بالتزامن مع زيادة حالات كورونا

أعلنت عدة مدارس خاصة على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استكمال الدراسة لتلاميذ الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى «أون لاين» على أن يخصص جدول للحصص عن بعد من خلال تطبيق «zoom» للشرح والمراجعة.

وقالت مدارس خاصة، عبر صفحاتها، «إنه نظراً لكثرة الغيابات بين الطلاب بالمدارس لأسباب مرضية، سيجرى تخصيص جدول لحصص التعليم عن بعد عبر تطبيق zoom للشرح والمراجعة، وسيتم رفع الجدول على الموقع الرسمي للمدرسة.

الدراسة مستمرة للصفوف الأولى حتى 3 فبراير

وأشارت المدارس الخاصة، إلى أن الدراسة مستمرة حتى يوم 3 فبراير، وفقا للمواعيد المعلنة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وبالنسبة للطلاب الذين يرغبون في استكمال الدراسة بالمدرسة، قالت المدارس، «يستطيع الطلاب الحضور واستكمال المناهج في المدرسة كما هي».

19 فبراير بدء الفصل الدراسي الثاني

وطبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي 2021-2022 المعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.

وبالنسبة لموقف طلاب رياض الأطفال، أكدت وزارة التربية والتعليم، استمرار الدراسة لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم 19 مايو في التيرم الثاني.