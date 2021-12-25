المدارس الخاصة تعلن بدء المراجعات المجانية للطلاب داخل الفصول

كثّفت جمعية أصحاب المدارس الخاصة، من استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية، بالتنسيق الكامل مع المديريات والإدارات التعليمية، مؤكدةً أنه تم التنبيه على المدارس بضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، بخصوص آلية عقد الامتحانات وتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا.

وقال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إنه تم الانتهاء من شرح المقررات الدراسية في جميع المدارس لمختلف المراحل التعليمية: «الابتدائية والإعدادية والثانوية»، موضحًا أن المدارس حاليًا تعمل على توفير مراجعات مكثفة للطلاب في الفصول وتحت إشراف المعلمين بصفة مجانية.

التنسيق مع جميع المدارس للوقوف على الاستعدادات النهائية للامتحانات

وأضاف «بدوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه المراجعات تفيد الطلاب في التعرف على فلسفة الامتحانات وآلية عقدها وطرق الإجابة عن الأسئلة بطريقة جيدة، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستفادة منها.

وأكد أنه يجرى حاليًا التنسيق الكامل مع جميع المدارس للوقوف على الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات، ناصحًا بعدم الذهاب للسناتر الخاصة، لأنها غير آمنة، خاصة أن أعدادها كبيرة ولا تخدم العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه غير مسموح لأي مدرسة بمنع دخول الطالب من المدرسة حال تأخره عن طابور الصباح، وعقّب: «بس لازم على ولي الأمر يراعي أنه الطالب يحضر الطابور ويستفيد من الإذاعة المدرسية».

إجراءات وقائية مشددة في اللجان الامتحانية

ونوه إلى أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة في اللجان الامتحانية وتعقيمها جيداً قبل وبعد الامتحانات وتوزيع الطلاب، بما يراعي تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم، مشيراً إلى أنه هناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم لضمان سير العملية التعليمية بانتظام.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول، موضحًا أن الامتحانات ستعقد ورقيًا وتختلف من مدرسة لأخرى وتتولى الإدارات التعليمية وضعها من بنوك الأسئلة المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.