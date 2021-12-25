«المدارس الخاصة»: غير مسموح بحرمان أي طالب لم يسدد المصروفات من الامتحان

شدد المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، على أنه غير مسموح لأي مدرسة منع الطلاب من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع المراحل التعليمية المقرر عقدها اعتباراً من شهر يناير المقبل، في حالة عدم سدادهم للمصروفات الدراسية، موضحاً أن دخول الامتحانات حق للطلاب.

«علام»: على أولياء الأمور الالتزام بسداد الحد الأدنى من المصروفات الدراسية

وناشد «علام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، جميع أولياء الأمور بضرورة الالتزام بسداد ولو الحد الأدنى من المصروفات الدراسية أي مصروفات الفصل الدراسي الأول، موضحاً أن المدارس الخاصة قائمة على تمويل ذاتي: «مهو لازم أولياء الأمور يدفعوا المصروفات الدراسية عشان المدارس دي عليها تأمينات وضرائب ومرتبات معلمين لازم تسددها».

وتابع رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، بأن الامتحانات العملية تجرى في أي وقت، لكن الامتحانات النهائية سواء للفصل الدراسي الأول أو الثاني تجرى في مواعيدها طبقاً للوائح المنظمة من قبل وزارة التربية والتعليم، ولا يجوز لأي مدرسة منع الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية منها، مؤكداً أنه يجري حالياً الاستعداد للامتحانات مع الالتزام بكل الإجراءات ضد كورونا.

«بدوي»: لدينا 3.5 مليون طالب في المدارس الخاصة

وأضاف المستشار بدوي علام: «لدينا ما يقرب من 8500 مدرسة خاصة بها 3.5 مليون طالب»، مؤكداً أن هذه المدارس تشكل قطاعا مهما في العملية التعليمية، مشيراً إلى أنها تعمل حالياً على توفير مراجعات مجانية للطلاب قبل انطلاق الامتحانات لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات وطريقة الإجابة على الأسئلة، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة من هذه المراجعات.

ونوه إلى أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية المشددة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، في اللجان الامتحانية، مؤكداً أنه سيجري توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم.