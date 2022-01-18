حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 18-1-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الحمل يتصدر محركات البحث العالية، بصفة يومية، فهو من الأبراج النارية التي تتصف بالسخاء والكرم، والتميز في أداء المهام والأعمال، كما يمتلك مواليد برج الحمل قلوبا طيبة. خبراء الفلك وعلم الأبراج، يقدمون عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم الثلاثاء لأصحاب البرج، فعلى المستوى العاطفي الوضع مبشر.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والعائلي

تبشر عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، مواليد برج الحمل بأن لديهم انفراجة في الأسارير، ويبدو أنهم أكثر استعدادًا للتفاهم مما يساعدهم على إيجاد حلول للمشكلات المهنية أو العائلية التي تصادفهم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج الحمل، إنَّ القمر في منزل الحب، مما قد يجعل مواليد برج الحمل تسبح في بحر الهوى.

مشاهير برج الحمل

ومن أشهر مواليد برج الحمل، الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل، الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل، الفنان هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل، الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل، الفنانة سامية جمال، ويوافق تاريخ ميلادها 5 مارس، والفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.